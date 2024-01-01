 +74951811571
Москва, Киевское шоссе, 5 км от МКАД
АвтоСпецЦентр Внуково
Официальный сервис Фольксваген
Акции от официального сервиса
Фольксваген Центр Внуково
Дополнительное преимущество при сдаче автомобиля на ТО с утра
Выгода 15% на работы и 10% на запасные части при сдаче автомобиля на техническое обслуживание с 8 до 10:30 утра + озонация в подарок! Подробности акции можно получить у сотрудников отдела сервиса.
Выгодные будни в Фольксваген Центр Внуково!
При записи на сервис в среду и пятницу - 15% на слесарные работы и -10% на запасные части
-20% на сервис и -10% на запасные части!
Первый визит на сервис? Ваша выгода 20% на сервис и 10% на оригинальные запасные части для всех автомобилей Volkswagen. Безопасный сервис.
До -40% на постгарантийные легковые автомобили!
Выгода до 40% и специальные цены на важные работы для постгарантийных легковых автомобилей Volkswagen. Берегите свой Volkswagen.
-40% на постгарантийные коммерческие автомобили!
-40% на сервис и -15% на оригинальные детали - новые преимущества ТО в вашу пользу для коммерческих автомобилей до 2017 года выпуска.
Кузовной ремонт от 5 500 рублей!
Качественный кузовной сервис от профессионалов. Попадаем точно в цвет, восстанавливаем геометрию, делаем красиво. Окраска элемента от 5500 рублей.
Сервис без потери мобильности.
Аренда Volkswagen на время сервиса от 2 490 р./сутки
Цены на ремонт и обслуживание
Выберите модель автомобиля
Polo
Jetta
Passat
Passat CC
Golf
Taos
Tiguan
Teramont
Touareg
Arteon
Caddy
Multivan
California
Caravelle
Transporter
Crafter
Другая модель
Укажите пробег автомобиля
Меньше 15 000 км
15 000 км
30 000 км
45 000 км
60 000 км
75 000 км
90 000 км
Больше 100 000 км
Укажите интересующую услугу
Техническое обслуживание
Диагностика
Ремонт тормозной системы
Замена эксплуатационных жидкостей
Ремонт подвески
Кузовной ремонт
Ремонт электрооборудования
Ремонт двигателя
Заправка и ремонт кондиционеров
Не могу определить поломку
Заполните, пожалуйста, форму ниже
Акции
Работы в подарок
при каждом
нечётном ТО!*
Межсервисное ТО
с заменой масла от 4 999 руб*
Диагностика АКБ и свечей зажигания
+ обработка стёкол «Антилёд» – 999 руб
Услуги сервиса
Техническое
обслуживание
Контрольно-
диагностические
операци
Ремонт
тормозной
системы
Замена
эксплуатационных
жидкостей
Ремонт
подвески
Кузовной
ремонт
Ремонт
электрооборудования
Агрегатный
ремонт двигателя
Заправка
и ремонт
кондиционеров
Не нашли услугу?
Преимущества
То чувство, когда сервис — от создателей Volkswagen
Профессионализм Сотрудники сервисных центров проходят обучение, повышая свою квалификацию
Надежность Даем гарантию при своевременном обслуживании автомобиля с использованием оригинальных запасных частей
Точность Выполняем работу в согласованные сроки. При обнаружении дополнительных неисправностей мы свяжемся с вами и согласуем дальнейшие действия
Отзывы
Николай Лазуткин
26 апреля
Знаток города 2 уровня
Делал работы по техничке и по ЛКП , все сделали супер качественно и быстро! Огромное спасибо за проделанную работу! Так же хочу отметить вашего сотрудника Федотова Андрея за то что сориентировал по обьемам работ, и помог сэкономить на том что мне в целом было и не нужно! Все супер👌🏻
Артём П.
26 апреля
Знаток города 4 уровня
Делал крыло переднее, дверь и капот на пассате. Сделали отлично, кузовные работы на высшем уровне, не подкопаться. Забрали машину и в обговоренные сроки (5 дней) провели все работы. Машину вернули чистую и без задержек. Отдельное спасибо Федотову Андрею за оперативность и профессиональный подход, грамотно все объяснил по объемам работ, которые требуются. Всем рекомендую сюда приезжать, особенно при кузовном ремонте
Евгений Корелямпусов
22 марта
Знаток города 3 уровня
Был на техническом обслуживании рабочего Мультивена.Перешли сюда от другого дилера поскольку ранее уже тут обслуживали другой автомобиль.Все было выполнено на отлично начиная с записи где сразу были озвучены необходимые работы и точная сумма.Мастер Беляев Евгений уже на месте в назначенное время озвучил проводимые работы подготовил документы и принял авто.ТО заняло строго оговоренное время что было очень важно и за это огромное спасибо.В конце работ мастер также озвучил рекомендации по автомобилю.Все хорошо
Св Кр
17 марта
Знаток города 2 уровня
Сделали все хорошо, молодцы! Надежда Белых профессионал своего дела, на её работу приятно было смотреть, быстро и четко все проблемы с авто устранили. Спасибо!
Maria Wendigo
15 мая
Знаток города 3 уровня
Очень рада была найти хороший автосервис! Отдельное спасибо Михаилу Нартову за его внимательность и профессионализм. Теперь я знаю куда можно обращаться если возникнут проблемы с машиной. Спасибо вам большое
Елена Носова
11 мая
Знаток города 6 уровня
Отличный центр, приятный и компетентный персонал. Получила комплексную услугу по ремонту автомобиля. Ремонт сделан качественно и в срок. Результатом довольна!
Контакты
Фольксваген
Центр Внуково
Москва, Киевское шоссе, 5 км от МКАД
1. Пройти сервисное обслуживание в период с 1 по 30 сентября включительно в одном из дилерских центров АвтоСпецЦентр Внуково на сумму заказ-наряда свыше 40 000 р.*

2. Быть владельцем автомобиля брендов: Nissan, Hyundai, Volkswagen - легковые, и ŠKODA, Infiniti, Changan, TANK - коммерческие.

3. Подписаться на ТГ-канал АвтоСпецЦентр https://t.me/ascgroup_gk и АвтоСпецЦентр Внуково https://t.me/ascvnukovo и следить за новостями.