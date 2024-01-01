Отзывы

Николай Лазуткин Знаток города 2 уровня Делал работы по техничке и по ЛКП , все сделали супер качественно и быстро! Огромное спасибо за проделанную работу! Так же хочу отметить вашего сотрудника Федотова Андрея за то что сориентировал по обьемам работ, и помог сэкономить на том что мне в целом было и не нужно! Все супер👌🏻

Артём П. Знаток города 4 уровня Делал крыло переднее, дверь и капот на пассате. Сделали отлично, кузовные работы на высшем уровне, не подкопаться. Забрали машину и в обговоренные сроки (5 дней) провели все работы. Машину вернули чистую и без задержек. Отдельное спасибо Федотову Андрею за оперативность и профессиональный подход, грамотно все объяснил по объемам работ, которые требуются. Всем рекомендую сюда приезжать, особенно при кузовном ремонте

Евгений Корелямпусов Знаток города 3 уровня Был на техническом обслуживании рабочего Мультивена.Перешли сюда от другого дилера поскольку ранее уже тут обслуживали другой автомобиль.Все было выполнено на отлично начиная с записи где сразу были озвучены необходимые работы и точная сумма.Мастер Беляев Евгений уже на месте в назначенное время озвучил проводимые работы подготовил документы и принял авто.ТО заняло строго оговоренное время что было очень важно и за это огромное спасибо.В конце работ мастер также озвучил рекомендации по автомобилю.Все хорошо

Св Кр Знаток города 2 уровня Сделали все хорошо, молодцы! Надежда Белых профессионал своего дела, на её работу приятно было смотреть, быстро и четко все проблемы с авто устранили. Спасибо!

Maria Wendigo Знаток города 3 уровня Очень рада была найти хороший автосервис! Отдельное спасибо Михаилу Нартову за его внимательность и профессионализм. Теперь я знаю куда можно обращаться если возникнут проблемы с машиной. Спасибо вам большое